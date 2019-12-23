23.12.2019 | 14:15

Продукция ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») завоевала почетные дипломы «Золотая сотня» на Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России».

Итоги конкурса традиционно подводятся в конце года. Дипломы программы «100 лучших товаров России» были вручены на областной конференции, посвященной Всемирному дню качества.

Получение дипломов конкурса означает, что продукция была включена в первую сотню лучших товаров Российской Федерации за 2019 год, выделяющихся превосходством по качеству, экологичности и безопасности.

Дипломами конкурса были отмечены сразу шесть продуктов «Молком». Почетным дипломом «Золотая сотня» и дипломом лауреата были награждены кефир для детского питания 3,2%, выпускаемый под брендом «Мамалыш», а также масло сливочное «Крестьянское» 72,5%. Звания дипломанта также были удостоены молоко для детского питания 3,2% «Мамалыш» и три вида йогурта «Греческий», выпускаемого в фитнес-серии.

Высокое качество продуктов - результат реализации программы модернизации предприятия, направленной на повышение качества молочной продукции и расширение ассортимента.

«100 лучших товаров» - это масштабный федеральный конкурс, который выявляет наиболее качественные товары и помогает потребителям совершать правильный выбор в условиях большого количества самых различных предложений от производителей.

Найти продукцию «Молкома» можно в торговых сетях и фирменных магазинах ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».