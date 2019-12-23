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Общество | Пензенская область просит почти 200 млн рублей на расселение ветхого жилья

23.12.2019|15:23
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Пензенская область планирует получить почти 200 миллионов рублей на расселение аварийных домов. Соответствующую заявку на финансовую поддержку при реализации этапа 2020-2021 годов регион подал в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Сумма заявки на средства госкорпорации составила 192,67 млн рублей. На эти средства планируется переселить 385 человек из 216 аварийных жилых помещений общей площадью 5,56 тыс. кв. м.

Расселение ветхого жилья запланировано в Пензе, Кузнецке, Сурске Городищенского района и Титовском сельсовете Пачелмского района, сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

24 апреля правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку Пензенской области на 230,83 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Эти средства предназначены для реализации этапа в 2019-2020 годах.

Софинансирование со стороны региона составляет 80,65 млн рублей. Предусмотрено переселение 520 человек из 265 помещений общей площадью 6,66 тыс. кв. м в Пензе, Кузнецке, Каменке и Сурске.

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Гость|23.12.2019 15:42|

Госдума приняла закон о 3% ипотеке для " аварийщиков".

Деньги нужны для погашения разницы в процентах по ипотеке? Тогда это вопрос банков , а не области.

Гость|23.12.2019 15:44|

Спасение утопающих,дело рук самих утопающих.

Гость|23.12.2019 16:07|

Закон принят в третьем чтении.

Гость|23.12.2019 16:25|

Заря,Заря,кругом Заря,одна Заряяяяяяяяяаааааааа!!!)))))))))Дискотека Авария и Разруха.

Гость|23.12.2019 16:26|

Гость писал(a):

Спасение утопающих,дело рук самих утопающих.
Как же ненавидят своих соплеменников. И потом удивляются, что власть плохая.

Гость|23.12.2019 17:02|

Опять Сурск городищенского.построят курятники.барачного типа для летнего проживания.стены обошьют гипсокартоном.пукнешь.не то.что вонять.слушать целыми сутками...

Имя: Гость
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