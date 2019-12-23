23.12.2019 | 15:23

Пензенская область планирует получить почти 200 миллионов рублей на расселение аварийных домов. Соответствующую заявку на финансовую поддержку при реализации этапа 2020-2021 годов регион подал в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Сумма заявки на средства госкорпорации составила 192,67 млн рублей. На эти средства планируется переселить 385 человек из 216 аварийных жилых помещений общей площадью 5,56 тыс. кв. м.

Расселение ветхого жилья запланировано в Пензе, Кузнецке, Сурске Городищенского района и Титовском сельсовете Пачелмского района, сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

24 апреля правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку Пензенской области на 230,83 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Эти средства предназначены для реализации этапа в 2019-2020 годах.

Софинансирование со стороны региона составляет 80,65 млн рублей. Предусмотрено переселение 520 человек из 265 помещений общей площадью 6,66 тыс. кв. м в Пензе, Кузнецке, Каменке и Сурске.