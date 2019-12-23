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Общество | «МегаФон» и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

23.12.2019|11:13
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Компания «МегаФон» и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях.

«МегаФон» - единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей.

Услуга для абонентов «МегаФона» будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке.

В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 Гб интернета. К долгосрочному проекту «МегаФона» уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира.

«Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новый год - особое время, когда быть на связи с родными и близкими - главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», - комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

«Мы рады в партнерстве с компанией «МегаФон» сделать это уникальное предложение для путешественников, которое позволит им постоянно оставаться на связи во время поездок. Устранение любых неудобств из клиентского опыта - одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом», - отмечает вице-президент Booking.com по партнерствам Рипси Банкуриан.

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