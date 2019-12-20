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Общество | В Пензе до конца года станет на 128 фонарей больше

20.12.2019|16:08
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Жители улицы Новоселов стали лучше видеть в темноте. Несколько световых опор установили напротив остановки «По требованию». Но, несмотря на это, пешеходы не торопятся пересекать проезжую часть, дожидаясь сигнала от автомобилистов.

«Лампочку хотя бы ввернули поярче у дороги-то. Это уже совсем невозможно, очень плохо, дорога вообще не освещенная», - пожаловалась женщина.

Черная полоса для обитателей Зари тянется от окраины нового микрорайона на несколько десятков метров в сторону трассы.

Есть и другие улицы, где видимость - лишь на расстоянии вытянутой руки. В конце ноября представители общественных организаций прошли по темным местам.

О светлом будущем дороги к школе № 64 говорил начальник городского управления ЖКХ.

«Например, на следующий год у нас запланирована такая улица, как Собинова, там как раз дом ветеранов рядом, школа № 64. Также очень много обращений, улица активно используется пешеходами», - сообщил Александр Утин.

При формировании программы по модернизации уличного освещения учитывают просьбы жителей. Чтобы выполнить их все, необходимо около 200 миллионов рублей. В 2019 году выделено только 5 миллионов.

«Была проведена разработка проектно-сметной документации на 10 объектов по модернизации сетей уличного освещения. В данный момент подрядчиком проводятся работы по монтажу электрооборудования и монтажу самих светильников», - пояснил Александр Утин.

В итоге на 128 фонарей в Пензе станет больше еще до Нового года.

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Гость|20.12.2019 18:54|

Антонова, 43... садик построили, а про фонари забыли. Пешеходов вообще не видно!!!

Имя: Гость
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