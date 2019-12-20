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Общество | На последней в году сессии городской думы приняли проект бюджета

20.12.2019|16:51
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«Чтобы тратить, нужно иметь средства, которые нужно тратить. Для этого нужно работать над доходной частью бюджета», - отметил депутат Пензенской городской думы Валерий Савельев.

Дефицитный бюджет таким и останется в следующем году, по словам главного финансиста Пензы. На последней в 2019-м сессии городской думы Ольга Завьялкина отстаивала каждый казенный рубль, направленный на ту или иную программу.

Хотя проект бюджета обсуждался не раз, прошли публичные слушания. У депутатов перед принятием решения возникли вопросы.

«Оснащение и ремонт школ плачевные. У меня в округе четыре школы и шесть детских садов, все построены в 60-х годах. Люди приходят - и заведующие, и родительские комитеты, - просят обратить на это особое внимание», - сообщил депутат Пензенской городской думы Александр Трутнев.

«На управление образования, на капитальный ремонт за счет дотаций, которые мы получим из вышестоящего бюджета, будет дополнительно, что мы получили, 4 миллиона 353 тысячи рублей. 10 миллионов мы еще добавляли на совместном заседании постоянной комиссии. Сейчас - 63 миллиона», - рассказала Ольга Завьялкина.

Чтобы отремонтировать все школы и детские сады, этих средств явно недостаточно. Однако можно попробовать это сделать в рамках федеральной программы.

Есть и другие направления, на развитие которых денег не хватает.

«Как быть простым людям, у которых во дворах нет дорог, детских площадок, как быть садикам? Все эти проблемы известны депутатам. Я не знаю, как они будут голосовать за этот бюджет и потом смотреть в глаза избирателям. Налицо неудовлетворительная работа чиновников и администрации», - отметил депутат Пензенской городской думы Андрей Жданников.

«Вы как депутат Пензенской городской думы вправе внести коррективы в этот бюджет, а если вы не нашли денег, которые стоит направить, то все эти призывы, извините, - пустые разговоры», - подчеркнул глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Несмотря на все споры вокруг проекта бюджета, главный финансовый документ был принят большинством депутатов. За него проголосовали 20 из 33.

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