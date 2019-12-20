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Общество | На опасном участке на Бекешской смесь песка и соли держится до первой машины

20.12.2019|17:02
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В пятницу, 20 декабря, на пресс-конференции в Центре культуры и досуга глава администрации Пензы Андрей Лузгин в очередной раз высказался о транспортной проблеме на улице Бекешской.

Он напомнил, что там очень крутой уклон (12 градусов), движение автомобилей по участку запрещено всем, кроме местных жителей, и соответствующие знаки стоят в начале и конце.

«Я проехал по этой улице на личном автотранспорте, сам за рулем. Я забрался на эту гору, но нужно понимать разницу между тем автомобилем, на котором ехал я, и теми, которые попадают на видео. Меня продолжает мучить вопрос: зачем люди неместные туда ездят, тем более на летней резине? Я не знаю, как бороться с теми гражданами, которые продолжают нарушать», - заявил Андрей Лузгин.

По его словам, участок включен в план работы МУП «Пензадормост», гору посыпают песко-соляной смесью, но из-за особенностей рельефа первая же проехавшая машина стаскивает песок вниз.

«Не можем же мы посыпать участок после каждой машины», - пояснил мэр.

Тема опасного участка на улице Бекешской, где ежегодно, особенно зимой, происходит большое количество ДТП, перестала быть локальной и вышла на федеральный уровень. Видеозапись того, как 2 декабря ВАЗ-2110 не смог преодолеть крутой склон и слетел вниз, попала на один из общероссийских каналов. На проблему обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю местного управления СКР Дмитрию Матушкину провести проверку и дать оценку действию или бездействию лиц, ответственных за безопасность дорог

10 декабря мэр Пензы Андрей Лузгин на планерке заявил, что таких проблемных склонов в городе много, но не на каждом бдительные граждане установили камеры.

12 декабря проблему движения по Бекешской обсудилипредставители разных ведомств города и области. В числе предложений было изменение направление автомобильного движения. На совещании говорилось и о том, что перед въездом на опасный участок установлен знак, запрещающий проезд всем, кроме местных жителей, а в аварии попадают новички.

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Гость|20.12.2019 17:26|

Сцука, нахенр вы туда лезете, ТАМ ЗНАКИ СТОЯТ!!!!!!

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