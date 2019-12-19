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Общество | Журналист 11 канала примет участие в пресс-конференции Владимира Путина

19.12.2019|10:44
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Представители пензенской телерадиокомпании «Наш дом» примут участие в большой ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая стартует в 12:00 в четверг, 19 декабря, в Москве.

Мероприятие будет проходить в Центре международной торговли, в 2019-м на него аккредитовалось рекордное количество представителей прессы - 1 895 человек. Среди них - ведущая программы «Наши новости» на 11 канале Марьям Бахтеева и оператор Павел Льватов.

За несколько часов до начала пресс-конференции журналисты собрались в фойе центра, где для них подготовили фуршет с различными закусками. Подкрепиться будет нелишним, ведь, как правило, глава государства отвечает на вопросы журналистов в течение четырех часов.

Рекорд президент поставил в 2008 году. Тогда он общался с представителями прессы 4 часа 40 минут и осветил сто с лишним вопросов.

Участники обычно стараются привлечь внимание Владимира Путина плакатами, в 2019 году им разрешено использовать для этих целей листы форматом не более чем А4.

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Гость|19.12.2019 11:01|

Пусть задаст вопрос Почему так в России берёзки шумят?

Имя: Гость
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