19.12.2019 | 08:37

В Заречном составят график уборки улиц от снега. По мнению местной власти, это поможет решить проблему с припаркованными автомобилями, которые мешают работе коммунальной техники.

«В ближайшем будущем планируется опубликовать в СМИ график уборки городских улиц, чтобы автовладельцы могли своевременно убирать свои машины», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Кроме того, в закрытом городе продолжат эвакуировать транспортные средства, припаркованные на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах, а также в нарушение требований дорожных знаков 3.27-3.28 «Остановка/Стоянка запрещена». Их будут вывозить на штрафстоянку.

Уборкой снега и обработкой дорог и тротуаров песко-соляной смесью в Заречном занимается местный комбинат благоустройства и очистки. С начала зимы техника предприятия работает в две смены. На улицы ежедневно выводят около 20 спецмашин.

Тем не менее, по словам главы города Олега Климанова, коммунальщики не всегда работают оперативно. Местные жители страдают из-за гололеда. Так, c 10 по 16 декабря травмы при падении на улицах получили 25 человек. Шестеро из них были госпитализированы с переломами.