19.12.2019 | 10:57

Жители Пензенской области, у которых огонь уничтожил все, что нажито непосильным трудом, теперь смогут обращаться за помощью в органы местного самоуправления. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания региона на сессии, состоявшейся в четверг, 19 декабря.

Именно местные чиновники отныне должны заботиться о том, чтобы погорельцы своевременно получили единовременную материальную помощь. Служащие должны принимать документы, регистрировать заявления, затребовать информацию у других органов власти, сверять копии с оригиналами и заверять их.

Кроме того, сотрудники органов могут обследовать утраченное при пожаре жилище и составлять акт.

После того как все документы будут собраны, их необходимо отправить в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

По предварительным подсчетам, потенциальными получателями материальной помощи в 2020 году в регионе могут стать 18 человек. Законодатели сочли, что такое количество погорельцев несильно повлияет на нагрузку органов местного самоуправления. На выплату потерпевшим при пожарах единовременной суммы предусмотрено 2 млн 848,6 тыс. рублей.