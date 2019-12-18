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Общество | В Пензе за 10 месяцев 62 человека насмерть отравились спиртным

18.12.2019|15:01
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По данным областного медицинского информационно-аналитического центра, за 10 месяцев текущего года от острого отравления алкоголем в Пензе умерло 62 человека. 60 из них погубило чрезмерное увлечение напитками с этиловым спиртом (не фальсифицированным). Еще двое насмерть отравились метиловым спиртом, этими случаями занимается региональное следственное управление.

С начала года в Пензе составлено 116 протоколов о нарушениях в сфере торговли спиртным, в том числе за реализацию алкоголя без лицензии, в дни запрета, за вынос из объектов общепита, за продажу несовершеннолетним и другие.

«Так, во вторник, 17 декабря, в продовольственном магазине на улице Курской, 10а, не имеющем лицензии на торговлю крепким спиртным, выявлен факт хранения, реализации и распития на месте алкогольной продукции без акцизных марок и с признаками кустарного производства», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

По данным городского управления МВД, сумма штрафов, наложенных за 9 месяцев на торговцев-нарушителей, составила 1 млн 381,5 тыс. рублей, взыскано 746,6 тыс. рублей.

В связи с предстоящими новогодними праздниками пензенцев просят не приобретать алкоголь через интернет-магазины, несмотря на привлекательную стоимость, и не злоупотреблять им.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|18.12.2019 15:13|

а за год ?

Гость|18.12.2019 15:17|

Фунфурикикак продавали,так и продают. Смотрите в урнах у магазинов. Лакают не отходя от кассы.

Гость|18.12.2019 15:19|

Гость писал(a):

Лакают не отходя от кассы.
И пусть лакают. Меньше пензюков - чище воздух.

Гость|18.12.2019 15:21|

а сколько людей погибло от аварий на дорогах?

Гость|18.12.2019 15:22|

Россия добавила в список запрещенных к ввозу товаров украинские грелки и клизмы

Имя: Гость
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