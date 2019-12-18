18.12.2019 | 12:24

Автор проекта жилого комплекса «Олимп» от строительной группы «Рисан», член Союза архитекторов России, глава московского бюро SPArchitect Сергей Попрядухин рассказал, что учтено при создании ЖК бизнес-класса на Западной Поляне в Пензе.

«Мне хочется верить, что архитектура жилого комплекса «Олимп» вне времени. В доме нет сиюминутных модных фишек, которые быстро теряют актуальность. В архитектуре «Олимпа» основной упор сделан на базовые составляющие: логичное содержание, хорошие пропорции и качественное исполнение», - перечислил он.

Сергей Попрядухин отметил, что можно провести аналогию между этим подходом и известным выражением: «Грамотная речь, ухоженный внешний вид и воспитание - вот что никогда не выйдет из моды».

По его мнению, архитектурные изыски не смогут компенсировать жильцам плохие планировки, поэтому им уделено особое внимание.

«Важно понимать, что квартиры - это продукт, ради которого затевается весь проект. Чем больше сценариев происходящего внутри квартиры архитектор продумает, тем более универсальными будут планировки и успешным проект!» - выразил уверенность он.

В жилом комплексе «Олимп» большинство квартир ориентированы на две разные стороны света. Это увеличивает количество сценариев естественной освещенности и улучшает виды из окон, которые на 30 см больше в высоту, чем в остальных проектах.

Кроме того, в большом числе квартир удалось избежать несущих стен между гостиной и кухней, что позволяет жильцам моделировать пространство по своему усмотрению.

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