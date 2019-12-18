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Общество | Минстрой: дорогу-дублер из Спутника начнут строить в ближайшие два года

18.12.2019|11:42
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Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев сообщил о сроках начала строительства дороги - дублера улицы Терновского. По его словам, работы начнутся в ближайшие два года.

Масштабный проект дорожной развязки был предложен строительным холдингом «Термодом» как вариант улучшения транспортной доступности южной части Пензы. Сейчас план утвержден, его воплотят в пять этапов.

На первом этапе предусматривается строительство 4-полосной дороги от Терновского моста по правому берегу реки Пензы с устройством эстакады, которая пересечет железнодорожные пути в районе станции Пенза-V. Отсюда можно будет попасть на улицы Окружную и Калинина.

На втором этапе предусматривается строительство почти 5-километрового участка улично-дорожной сети от Спутника вдоль Суры с развязкой на пересечении улиц Токарной и Локтионова.

На третьем этапе новая 4-полосная дорога по берегу реки Пензы соединит первые два этапа строительства.

Четвертый этап предусматривает реконструкцию существующих улиц Кустодиева и Ростовской с обустройством одностороннего двухполосного движения. Такое решение позволит дополнительно разгрузить прилегающую дорожную сеть.

Пятый этап будет полностью посвящен обустройству развязок через Суру от улицы Локтионова вплоть до Измайлова.

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