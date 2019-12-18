18.12.2019 | 13:59

Крупнейший переработчик молока в Пензенской области «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») увеличил до 1,5 млрд рублей сумму инвестиций в модернизацию производственных мощностей.

Проект расширения производственных мощностей финансируется из собственных средств компании и за счет кредитных ресурсов «Россельхозбанка». На сегодняшний день инвестировано уже 800 млн. Эти средства направлены на повышение качества молочной продукции, увеличение объема производства популярных продуктов предприятия и расширение ассортимента за счет вывода на рынок новинок.

Благодаря вложениям средств модернизированы такие участки инфраструктуры, как система охлаждения ледяной воды и система охлаждения воздуха для холодного склада готовой продукции. Также введены в эксплуатацию емкостное оборудование в хранилище молока, электроподстанция и современная автоматическая станция мойки оборудования.

Кроме того, проводится реконструкция аппаратного цеха и склада готовой продукции. Воплощен в жизнь проект с использованием искусственного интеллекта, позволяющего с помощью машинного зрения контролировать выполнение работниками регламентов по санитарии.

«На протяжении многих лет «Молком» занимает место крупнейшего молочного предприятия в Пензенской области. Продукция компании знакома практически каждому жителю региона. Высокое качество и безопасность были и остаются нашими главными приоритетами, поэтому мы активно инвестируем средства в модернизацию производственных мощностей, завозим современное оборудование, внедряем новейшие разработки. Значительное, почти в полтора раза, увеличение инвестиций в перевооружение позволит нам вывести комбинат на совершенно новый технологический уровень», - прокомментировал соучредитель и генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров.

В 2019 году «Молком» продолжил расширение ассортимента продукции, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы потребителей. Благодаря увеличению инвестиционного фонда была смонтирована и запущена новая линия по производству творожных десертов под брендом «Десертель», а также термоформовочный автомат фасовки мягких творогов.

Благодаря этому ассортимент «Молкома» пополнили творожные муссы под новым брендом «Десертель», а также выведены на рынок виды мягкого творога с новыми вкусами. Специально для появившихся продуктов были протестированы и использованы современные высококачественные упаковочные материалы, что позволило значительно улучшить дизайн и внешний вид товара.

Кроме того, на прилавках появилась новая детская продукция. Детская ряженка жирностью 3,2% изготавливается по традиционной технологии. Творог для детского питания с черникой без добавленного сахара производится из высококачественного молока методом ультрафильтрации, это позволяет получить приятную консистенцию и сохранить все полезные свойства.

Продукция предприятия выпускается в соответствии с концепцией «Чистая этикетка», что подразумевает простой и понятный состав, отсутствие вредных добавок, традиционную рецептуру и бережную обработку.