17.12.2019 | 10:44

На пензенском заводе «МашСталь» идет работа над восстановлением танка Т-34, ранее стоявшего на постаменте у областного краеведческого музея.

Реконструкция ведется по графику. Специалисты провели полную дефектовку узлов и агрегатов и приступили к ремонту. Некоторые комплектующие предстоит изготовить самостоятельно на промышленных предприятиях Пензенской области без технической документации.

«Особое внимание уделяется сердцу боевой машины - легендарному дизельному двигателю В-2, который после своей разработки превосходил все аналоги еще в течение 30 лет. В его конструкцию было заложено много прогрессивных идей. Это и непосредственный впрыск топлива, и 4 клапана в каждом цилиндре, и литая алюминиевая головка, благодаря чему танк мог достигать скорость в 70 км/ч.

Жизнь двигателя началась на Харьковском паровозостроительном заводе им. Коминтерна, конструкторский отдел которого в 1931 году получил госзаказ на разработку быстроходного дизеля для танков. В 1937-м двигатель получил название В-2, под которым он и вошел в мировую историю. В 1939-м В-2 прошел государственные испытания и получил одобрение на серийное производство», - рассказали в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он напоминал пензенцам и гостям города, что в годы Великой Отечественной войны жители области внесли в фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей. На эти деньги были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Идея восстановить танк родилась в мае 2019 года. Вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о проведении диагностики и дефектовки узлов и агрегатов тяжелой боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эту работу. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли.

Если специалистам удастся оживить тяжелую машину, то она примет участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2020 года.