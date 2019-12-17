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Общество | В Пензе специалисты работают над реставрацией танка Т-34

17.12.2019|10:44
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На пензенском заводе «МашСталь» идет работа над восстановлением танка Т-34, ранее стоявшего на постаменте у областного краеведческого музея.

Реконструкция ведется по графику. Специалисты провели полную дефектовку узлов и агрегатов и приступили к ремонту. Некоторые комплектующие предстоит изготовить самостоятельно на промышленных предприятиях Пензенской области без технической документации.

«Особое внимание уделяется сердцу боевой машины - легендарному дизельному двигателю В-2, который после своей разработки превосходил все аналоги еще в течение 30 лет. В его конструкцию было заложено много прогрессивных идей. Это и непосредственный впрыск топлива, и 4 клапана в каждом цилиндре, и литая алюминиевая головка, благодаря чему танк мог достигать скорость в 70 км/ч.

Жизнь двигателя началась на Харьковском паровозостроительном заводе им. Коминтерна, конструкторский отдел которого в 1931 году получил госзаказ на разработку быстроходного дизеля для танков. В 1937-м двигатель получил название В-2, под которым он и вошел в мировую историю. В 1939-м В-2 прошел государственные испытания и получил одобрение на серийное производство», - рассказали в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он напоминал пензенцам и гостям города, что в годы Великой Отечественной войны жители области внесли в фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей. На эти деньги были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Идея восстановить танк родилась в мае 2019 года. Вскоре с представителями пензенских промышленных предприятий была достигнута договоренность о проведении диагностики и дефектовки узлов и агрегатов тяжелой боевой машины.

21 июня специалисты вскрыли заваренный башенный люк танка и провели эту работу. 5 июля тяжелую боевую машину сняли с постамента, на который она въехала своим ходом в 1981 году, и увезли.

Если специалистам удастся оживить тяжелую машину, то она примет участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2020 года.

Источник — фото prom.pnzreg.ru
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Гость|17.12.2019 11:13|

penzainform.ru писал(a):

Специалисты провели полную дефектовку узлов и агрегатов и приступили к ремонту. Некоторые комплектующие предстоит изготовить самостоятельно на промышленных предприятиях Пензенской области без технической документации.
В чём проблема запросить документацию?

Уралвагонзавод не поможет?

Гость|17.12.2019 11:13|

Какой ужас !зачем это Все??????

Гость|17.12.2019 11:16|

Танку быть?

Гость|17.12.2019 11:17|

За чей счет!!!! С какой целью????

Гость|17.12.2019 11:18|

Гость писал(a):

Какой ужас !зачем это Все??????
Представьте, сейчас на праздничных шествиях впереди колонны от артухи идут офицера и поп, а таперича будет ещё и танк!

Гость|17.12.2019 11:19|

Если своим ходом въехал на постамент, то получается его просто разграбили, если сейчас надо восстанавливать?

Гость|17.12.2019 11:21|

Гость писал(a):

Если своим ходом въехал на постамент,
а потом все что бы не съехал забрали

Гость|17.12.2019 11:22|

На первой фото дупло?

Гость|17.12.2019 11:22|

А кто же танкистом т.е.водителем механиком будет?

Гость|17.12.2019 11:23|

Гость писал(a):

Если своим ходом въехал на постамент, то получается его просто разграбили, если сейчас надо восстанавливать?
Получается, кто-то испугался, как бы его не завели, как в Донецке.

Гость|17.12.2019 11:24|

Гость писал(a):

Если своим ходом въехал на постамент, то получается его просто разграбили, если сейчас надо восстанавливать?
Сколько лет прошло, танк стоял без консервации, плюс "охолощен"...

Гость|17.12.2019 11:24|

На складах Минобороны не нашлось ни одного законсервированного танка Т-34, который можно завести без этого ненужного пафоса?

Гость|17.12.2019 11:27|

Очередной бред.

Имя: Гость
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