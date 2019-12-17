17.12.2019 | 10:07

В Кузнецке подвели итоги диспансеризации за 11 месяцев 2019 года. Всего за это время специалисты обследовали 15 509 человек, из них женщин - 8 722, мужчин - 6 787.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, хронические заболевания не выявлены у 1 284 кузнечан, 69,6% из них - люди в возрасте от 21 до 36 лет. Они имеют первую группу здоровья.

Имеют риск развития хронических заболеваний 3 037 кузнечан. Специалисты отнесли их ко второй группе здоровья. Возраст 49,7% оказавшихся в ней горожан от 39 до 60 лет.

«В 3-ю группу входят 11 188 (из них: лица старше 60 лет - 51,9%; 39-60 лет - 41,8%)», - добавили в пресс-службе мэрии.

В основном медики выявляли такие факторы риска, как повышенный уровень АД (37% случаев), избыточную массу тела (32%), нерациональное питание (31,7%). Всего было зарегистрировано 17 919 заболеваний, из них 1 760 обнаружили впервые.

485 кузнечанам поставили диагноз «гипертония», 50 – «сахарный диабет», 17 – «рак». На получение специализированной помощи медики направили 42 человека.

За 10 месяцев 2019 года в Пензе медики выявили более 3 500 случаев болезней системы кровообращения, более 700 случаев болезней органов дыхания, 450 случаев сахарного диабета и 470 случаев злокачественных новообразований. За это время обследование у врачей прошли 161 748 горожан.