16.12.2019 | 11:17

В Пензенской области проработают вопрос о предоставлении жителям региона права на льготный или бесплатный проезд при подозрении на онкозаболевание и наличии направления на обследование.

С такой инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 16 декабря.

«Надо помочь тем, кому не на что ехать, доставлять тех, кто нуждается в этом. Врач увидел, что есть проблема, а человек говорит: «Я не поеду». Задача врача - сделать все, чтобы доставить человека на обследование. После обследования система более высокого уровня будет принимать необходимое решение», - пояснил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что озабочен работой системы здравоохранения первичного звена и высокой смертностью из-за онкологии. «В 2020 году мы должны более эффективно работать по снижению заболеваемости и смертности», - заключил глава региона.

В 2019-м Пензенская область вышла на второе (после Архангельской) место по количеству зарегистрированных пациентов с различными онкологическими заболеваниями. В целом по области состоит на учете около 40 тысяч человек. С каждым годом этот показатель увеличивается.