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Общество | Жителям региона с подозрением на онкологию хотят помочь с проездом

16.12.2019|11:17
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В Пензенской области проработают вопрос о предоставлении жителям региона права на льготный или бесплатный проезд при подозрении на онкозаболевание и наличии направления на обследование.

С такой инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 16 декабря.

«Надо помочь тем, кому не на что ехать, доставлять тех, кто нуждается в этом. Врач увидел, что есть проблема, а человек говорит: «Я не поеду». Задача врача - сделать все, чтобы доставить человека на обследование. После обследования система более высокого уровня будет принимать необходимое решение», - пояснил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что озабочен работой системы здравоохранения первичного звена и высокой смертностью из-за онкологии. «В 2020 году мы должны более эффективно работать по снижению заболеваемости и смертности», - заключил глава региона.

В 2019-м Пензенская область вышла на второе (после Архангельской) место по количеству зарегистрированных пациентов с различными онкологическими заболеваниями. В целом по области состоит на учете около 40 тысяч человек. С каждым годом этот показатель увеличивается.

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Гость|16.12.2019 11:49|

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году мы должны более эффективно работать по снижению заболеваемости и смертности
Это невозможно! Уже..

Гость|16.12.2019 11:55|

Вообще бред, я как понимаю ворьё решило подкинуть малую копеечку и услать куда подальше больных ... чем здравоохранение в самом больном регионе РФ поднять, закупить оборудование, препараты, посадить бездельников чиновников ... вернуть томографы и прочее разворованное.

Гость|16.12.2019 12:04|

penzainform.ru писал(a):

человек говорит: «Я не поеду».
А, этого везите в морг, да он же еще живой, но он еще не в морге.

Теперь это дополнительная коррупционная составляющая. Появится масса "больных" желающих на халяву в Пензу съездить.

Гость|16.12.2019 12:05|

Регион самый больной, самый нищий, производства все убиты, здравоохранение с образование убиты, высшее образование недоступно, работы нет ... и они там ещё премии получают.

Гость|16.12.2019 12:08|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году мы должны более эффективно работать по снижению заболеваемости и смертности

Это невозможно! Уже..

Возможно. Гриппом, например, уже никто, практически, не болеет. Нет диагноза - нет проблем.

Имя: Гость
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