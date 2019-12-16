16.12.2019 | 10:33

В понедельник, 16 декабря, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу по предоставлению жилья молодым врачам в Сердобском районе.

Он отметил, что квартиры докторам выделили на вторичном рынке, хотя, как правило, для этих целей строится новое жилье.

«Когда вручали символические ключи нашим медицинским работникам, мне доложили, что какие-то риелторы что-то делают. Зачем эти риелторы нужны? Министерство не может закупить квартиры напрямую? Какие риелторы за бюджетные деньги? Я вообще не понимаю?! Мы по копейке собираем, а они будут наживаться. Вообще тупость, извините за выражение», - высказался глава региона.

По его мнению, если уж нет возможности построить новое жилье, то можно привлекать к поискам квартиры на вторичном рынке самих медиков, для которых квадратные метры и приобретаются, но никак не риелторов.

Вообще же, по заключению Ивана Белозерцева, следовало бы выделить участки и быстро возвести несколько малоэтажных домов.

Он поручил зампреду правительства Дмитрию Семенову, министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву и главному архитектору области Леониду Иоффе подготовить предложения по строительству трех-четырехэтажных, возможно модульных, жилых домов.