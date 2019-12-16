Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 дек 2019|11:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.19  |  $  63.02

Общество | В Сердобском районе к поискам жилья для медиков привлекли риелторов

16.12.2019|10:33
Печать

В понедельник, 16 декабря, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу по предоставлению жилья молодым врачам в Сердобском районе.

Он отметил, что квартиры докторам выделили на вторичном рынке, хотя, как правило, для этих целей строится новое жилье.

«Когда вручали символические ключи нашим медицинским работникам, мне доложили, что какие-то риелторы что-то делают. Зачем эти риелторы нужны? Министерство не может закупить квартиры напрямую? Какие риелторы за бюджетные деньги? Я вообще не понимаю?! Мы по копейке собираем, а они будут наживаться. Вообще тупость, извините за выражение», - высказался глава региона.

По его мнению, если уж нет возможности построить новое жилье, то можно привлекать к поискам квартиры на вторичном рынке самих медиков, для которых квадратные метры и приобретаются, но никак не риелторов.

Вообще же, по заключению Ивана Белозерцева, следовало бы выделить участки и быстро возвести несколько малоэтажных домов.

Он поручил зампреду правительства Дмитрию Семенову, министру строительства и дорожного хозяйства Александру Гришаеву и главному архитектору области Леониду Иоффе подготовить предложения по строительству трех-четырехэтажных, возможно модульных, жилых домов.

0
0
0
0
 
Гость|16.12.2019 11:03|

penzainform.ru писал(a):

«Когда вручали символические ключи нашим медицинским работникам, мне доложили, что какие-то риелторы что-то делают. Зачем эти риелторы нужны? Министерство не может закупить квартиры напрямую? Какие риелторы за бюджетные деньги? Я вообще не понимаю?! Мы по копейке собираем, а они будут наживаться. Вообще тупость, извините за выражение», - высказался глава региона.
Все правильно губернатор говорит. С бордюрами и плиткой такая же ситуация. Где надо и не надо меняют, а могли бы здравоохранение, образование и т.д. поднимать. Но нет, странный выбор. Кому-то можно?

Гость|16.12.2019 11:04|

penzainform.ru писал(a):

Вообще же, по заключению Ивана Белозерцева, следовало бы выделить участки и быстро возвести несколько малоэтажных домов.
Палатки еще можно раздавать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте