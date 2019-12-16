16.12.2019 | 09:57

В понедельник, 16 декабря, на борьбу с последствиями снегопада на трассы в Пензенской области вышло около 100 спецмашин.

Проезжую часть дорог регионального значения обрабатывают с применением 10%-й и 20%-й песко-соляной смеси.

«Всего в распоряжении дорожников более 160 спецмашин. В случае возникновения чрезвычайной ситуации группировка будет усилена», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

На данный момент на трассах области движение транспорта не затруднено.

«ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, и не создавать препятствий для работы дорожной техники», - добавили в ведомстве.