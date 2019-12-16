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Общество | В Пензенской области на очистку трасс от снега вышло около 100 спецмашин

16.12.2019|09:57
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В понедельник, 16 декабря, на борьбу с последствиями снегопада на трассы в Пензенской области вышло около 100 спецмашин.

Проезжую часть дорог регионального значения обрабатывают с применением 10%-й и 20%-й песко-соляной смеси.

«Всего в распоряжении дорожников более 160 спецмашин. В случае возникновения чрезвычайной ситуации группировка будет усилена», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

На данный момент на трассах области движение транспорта не затруднено.

«ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, и не создавать препятствий для работы дорожной техники», - добавили в ведомстве.

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Гость|16.12.2019 10:59|

НЕ заметно!

Гость|16.12.2019 11:02|

не знай,не знай,кажется нам лапшу на уши вешают.

Имя: Гость
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