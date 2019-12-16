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Общество | Пензенцы высказались о выходном дне 31 декабря

16.12.2019|17:34
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На встрече с председателем областной федерации профсоюзов Николаем Котовым губернатор озвучил, какой подарок к Новому году получат взрослые пензенцы - дополнительный выходной. Но сначала разговор шел о том, чтобы в 2020-м руководители предприятий и организаций озаботились повышением уровня заработной платы.

По словам губернатора, такая возможность есть у многих, но деньги на сотрудников тратить не хотят. Николай Котов в ответ передал просьбу тысяч жителей региона.

«Мы просим вашей поддержки, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Мы многие понимаем, что это будет очень важно для наших жителей - предновогодние хлопоты, общение с детьми, чтобы порядок навести. В конце концов, стол накрыть», - отметил Николай Котов.

Губернатор согласен - 31 декабря в Пензенской области должно быть выходным. Тем более что в социальных сетях проходил опрос.

«Если не ошибаюсь, 92% жителей Пензенской области за то, чтобы 31 декабря сделать выходным днем», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Через несколько минут соответствующее постановление было подписано. В 2019-м последний день года объявили выходным сразу в ряде регионов страны.

Многие россияне и без того были уверены, что 31 декабря - красный день календаря, однако по факту в число официальных праздников в государстве оно не входит. Так что инициативе губернатора люди радуются.

«Только с положительной стороны! Займусь приготовлением праздничного стола, будем встречать гостей», - рассказала женщина.

«Я работаю 31 декабря, у меня организация из другого города», - поделился прохожий.

«Я отношусь нейтрально, потому что я пенсионерка, я не работаю», - обозначила свою позицию горожанка.

«Такой день бывает раз в году, поэтому нужно всем подготовиться, запастись хорошим настроением, нарезать оливье спокойно, не после работы бежать. Подготовиться к этому празднику нужно заранее», - отметил молодой человек.

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Гость|16.12.2019 18:49|

Я только за выходной 31 декабря, успеем подготовиться к встрече праздника

Имя: Гость
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