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Общество | Губернатор о концерте Коржа: Не надо приглашать таких исполнителей

16.12.2019|09:36
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возмутился инцидентом, произошедшим во время концерта Макса Коржа в «Дизель-Арене».

Фанаты устроили фаер-шоу, в результате применения открытого огня несколько человек получили ожоги.

По словам Ивана Белозерцева, после случившегося ему поступали жалобы от жителей Пензенской области, которые беспокоились за безопасность своих детей. Глава региона обратился к министру спорта Григорию Кабельскому с вопросом, как такой инцидент стал возможен в подведомственном ему учреждении.

«Мы тоже разбирались с этой ситуацией. Оказалось, это была очень своеобразная публика. Приехали на автобусах из других регионов. Они в Перми то же самое устроили, только там еще хуже была ситуация», - рассказал Кабельский.

Он признал, что его подчиненные несут ответственность за произошедшее, но также обвинил организаторов. Кроме того, он отметил, что фанаты были агрессивно настроены и им удалось каким-то образом спрятать фаеры, чтобы пронести их на концертную площадку незамеченными.

«Не надо мне про Пермь. Давайте про Пензенскую область! Выводы какие?» - поинтересовался Белозерцев.

«Мы теперь в контрактах с организаторами очень подробно все будем прописывать», - ответил Кабельский.

Глава региона дал три дня на выяснение всех обстоятельств случившегося.

«Не надо приглашать таких исполнителей, за которыми едут со всех регионов Российской Федерации фанаты. Не нужны нам такие деньги. Не нужны нам такие исполнители. А если бы что-то произошло? А если бы погибли люди? Вы бы тогда в наручниках уже сидели», - резюмировал губернатор.

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Гость|16.12.2019 09:49|

верно сказал губернатор

Гость|16.12.2019 09:49|

penzainform.ru писал(a):

Не надо приглашать таких исполнителей, за которыми едут со всех регионов Российской Федерации фанаты.
Вообще это нормальная практика. Всегда пензенцы ездили на концерты например в Самару.

Гость|16.12.2019 09:50|

Почему не остановили концерт и не вывели нарушителей из зала? А если бы они автоматы достали и начали в воздух стрелять? Тоже бы ждали и потом разбирались?

У вас 10 тысяч людей на арене, а вы позволяете жечь фаейры в помещении! Как так-то?

Гость|16.12.2019 09:52|

penzainform.ru писал(a):

Он признал, что его подчиненные несут ответственность за произошедшее, но также обвинил организаторов. Кроме того, он отметил, что фанаты были агрессивно настроены и им удалось каким-то образом спрятать фаеры, чтобы пронести их на концертную площадку незамеченными.
Агрессивно? Почему их пустили?

Спрятали файеры? А разве кого-то досматривали?

Гость|16.12.2019 09:52|

penzainform.ru писал(a):

«Не надо приглашать таких исполнителей... - резюмировал губернатор.
Искусствовед в штатском?

Гость|16.12.2019 09:52|

Ясно что это организованная провокация на деньги грантоедов госдепа. Скажите что нет.

Гость|16.12.2019 09:52|

Гость писал(a):

Искусствовед в штатском?
А почему бы и нет?

Гость|16.12.2019 09:53|

Почему набили 10 тыс,если рассчитано на 5,5 тыс?

Главное деньги или человеческие жизни?

Гость|16.12.2019 09:54|

Иван, а кого приглашать? Надежду Бабкину?

Гость|16.12.2019 09:56|

Гость писал(a):

Надежду Бабкину?
Хор сретенского монастыря и иеромонаха Фотия.

Гость|16.12.2019 09:57|

Гость писал(a):

Иван, а кого приглашать? Надежду Бабкину?
Приглашать никого не надо. Сами объявятся.

Гость|16.12.2019 09:58|

Гость писал(a):

приглашать? Надежду Бабкину?
А ты больше никого не знаешь чоль? Ну ты динозавр...

Гость|16.12.2019 09:59|

Гость писал(a):

Приглашать никого не надо. Сами объявятся.
Сами приходят только Павел Воля и Сергей Пенкин.

Гость|16.12.2019 09:59|

зачинщиков беспорядков нужно сразу удалять и впредь никуда не пускать,чтобы не портили праздникам другим.Пришло столько молодежи,значит им это нравится.Нельзя все запрещать

Гость|16.12.2019 10:00|

Это бабло. На ком его можно сделать, того и приглашают. Ну очевидно же.

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