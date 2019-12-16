16.12.2019 | 09:36

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возмутился инцидентом, произошедшим во время концерта Макса Коржа в «Дизель-Арене».

Фанаты устроили фаер-шоу, в результате применения открытого огня несколько человек получили ожоги.

По словам Ивана Белозерцева, после случившегося ему поступали жалобы от жителей Пензенской области, которые беспокоились за безопасность своих детей. Глава региона обратился к министру спорта Григорию Кабельскому с вопросом, как такой инцидент стал возможен в подведомственном ему учреждении.

«Мы тоже разбирались с этой ситуацией. Оказалось, это была очень своеобразная публика. Приехали на автобусах из других регионов. Они в Перми то же самое устроили, только там еще хуже была ситуация», - рассказал Кабельский.

Он признал, что его подчиненные несут ответственность за произошедшее, но также обвинил организаторов. Кроме того, он отметил, что фанаты были агрессивно настроены и им удалось каким-то образом спрятать фаеры, чтобы пронести их на концертную площадку незамеченными.

«Не надо мне про Пермь. Давайте про Пензенскую область! Выводы какие?» - поинтересовался Белозерцев.

«Мы теперь в контрактах с организаторами очень подробно все будем прописывать», - ответил Кабельский.

Глава региона дал три дня на выяснение всех обстоятельств случившегося.

«Не надо приглашать таких исполнителей, за которыми едут со всех регионов Российской Федерации фанаты. Не нужны нам такие деньги. Не нужны нам такие исполнители. А если бы что-то произошло? А если бы погибли люди? Вы бы тогда в наручниках уже сидели», - резюмировал губернатор.