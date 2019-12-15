15.12.2019 | 11:22

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали пензенцам, как правильно выбрать елку.

Чтобы лесная красавица радовала глаз как можно дольше, покупать ее лучше в двадцатых числах декабря. Ствол у нее должен быть толстым, ровным, без трещин, ветки - гибкими, цвет иголок - насыщенно изумрудным, а сами они эластичными.

Несколько иголочек рекомендуется растереть в ладонях. Если интенсивного запаха хвои не чувствуется, значит, дерево срублено давно и очень быстро высохнет.

«Выбирайте елку с одной макушкой. Если макушек две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно», - посоветовали в ведомстве.

После покупки елку нужно упаковать, примотав ее ветви к стволу. Нести зеленую красавицу лучше стволом вперед, а, заходя в квартиру, наоборот, развернуть дерево, что спереди была верхушка.

Ставить главное праздничное украшение сразу не рекомендуют. Сначала елке нужно адаптироваться к теплу. Для этого ее достаточно 2-3 часа подержать в каком-то прохладном месте, например на балконе.

В областном центре елочные базары начали работать с 12 декабря. Цена новогодних сосенок – от 300 рублей за метр. Также продавцы могут подогнать ствол под крестовину и доставить дерево на дом.