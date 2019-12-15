Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|15 дек 2019|12:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  70.71  |  $  63.52

Общество | Пензенцам не советуют покупать елку с двумя или тремя макушками

15.12.2019|11:22
Печать

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали пензенцам, как правильно выбрать елку.

Чтобы лесная красавица радовала глаз как можно дольше, покупать ее лучше в двадцатых числах декабря. Ствол у нее должен быть толстым, ровным, без трещин, ветки - гибкими, цвет иголок - насыщенно изумрудным, а сами они эластичными.

Несколько иголочек рекомендуется растереть в ладонях. Если интенсивного запаха хвои не чувствуется, значит, дерево срублено давно и очень быстро высохнет.

«Выбирайте елку с одной макушкой. Если макушек две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно», - посоветовали в ведомстве.

После покупки елку нужно упаковать, примотав ее ветви к стволу. Нести зеленую красавицу лучше стволом вперед, а, заходя в квартиру, наоборот, развернуть дерево, что спереди была верхушка.

Ставить главное праздничное украшение сразу не рекомендуют. Сначала елке нужно адаптироваться к теплу. Для этого ее достаточно 2-3 часа подержать в каком-то прохладном месте, например на балконе.

В областном центре елочные базары начали работать с 12 декабря. Цена новогодних сосенок – от 300 рублей за метр. Также продавцы могут подогнать ствол под крестовину и доставить дерево на дом.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|15.12.2019 11:58|

penzainform.ru писал(a):

Если макушек две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно», - посоветовали в ведомстве.
Но не объяснили почему??? (Или- это без комментариев).

Гость|15.12.2019 11:59|

penzainform.ru писал(a):

«Выбирайте елку с одной макушкой. Если макушек две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно», - посоветовали в ведомстве.
penzainform.ru писал(a):
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали пензенцам, как правильно выбрать елку.
Чиновники Роспотребнадзора-где вы учились?Покажите хоть одну живую ёлку ,которая продаётся на базаре ?Там не ёлки,а СОСНЫ!!!Сосна не ёлка,от слова совсем.

Гость|15.12.2019 12:13|

Не нужны нам ни елки, ни сосны!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте