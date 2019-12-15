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Общество | Каменская охранная организация не вела учет наручников и резиновых палок

15.12.2019|14:28
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В Каменском районе охранное предприятие «Вымпел» не имело документов на наручники и резиновые палки.

Прокурорская проверка выявила, что организация, которая ведет свою деятельность на территории всего района, не может документально подтвердить приобретение этих специальных средств. Кроме того, учета наручников и резиновых палок в ней нет.

По результатам проверки в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией), рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге должностное лицо оштрафовали на 5 000 рублей.

Также прокурор района внес представление об устранении нарушений, касающихся отсутствия высшего образования у руководителя охранного предприятия.

«Информация о выявленных в частной охранной организации нарушениях законодательства направлена начальнику центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|15.12.2019 14:45|

Ребят,ну как так то?

Гость|15.12.2019 14:46|

Прокуроры красавцы.ржали всем комитетом.

Имя: Гость
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