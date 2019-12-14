14.12.2019 | 11:50

Жалобы на нерадивых коммунальщиков, поступившие на горячую линию прокуратуры Пензенской области, показали ее востребованность у жителей региона. За время действия - с 25 ноября по 6 декабря - было получено более 100 сообщений.

В связи с этим аналогичные телефонные горячие линии по вопросам работы ЖКХ решено организовать во всех районах области.

Дни работы и номера телефонов горячих линий в прокуратурах районного звена будут опубликованы в местных средствах массовой информации и на сайтах органов местного самоуправления.

В районах Пензы звонки будут приниматься 16, 17 и 18 декабря с 09:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 13:45:

- прокуратура Ленинского района - 8 (8412) 32-97-40, 32-97-22;

- прокуратура Железнодорожного района - 8 (8412) 32-96-44, 32-96-40;

- прокуратура Октябрьского района - 8 (8412) 32-98-00, 32-98-50;

- прокуратура Первомайского района - 8 (8412) 32-93-44, 32-93-50, 32-93-77.

«По этим номерам можно обратиться с заявлениями по вопросам обеспечения коммунальными ресурсами и фактам ненадлежащей работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сетей водоснабжения и водоотведения, котельных и тепловых сетей, объектов электроэнергетики», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.