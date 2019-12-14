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Общество | В Пензе будущие инженеры представили свои творения на «Робофесте»

14.12.2019|17:16
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Будущие инженеры стали участниками регионального робототехнического фестиваля «Робофест». Более 200 учащихся боролись не только за ценные призы и медали, но и за право представлять Пензенскую область на всероссийском уровне. Состязания прошли по пяти различным направлениям.

«Всероссийская олимпиада «Робофест» состоит из двух этапов. На первом этапе ребята уже написали олимпиаду по физике, второй этап - на игровых полях, он называется «Робокарусель», это одно из самых сложных направлений на нашем фестивале. По сумме баллов будет выбрана лучшая команда», - рассказала главный судья робототехнического фестиваля Анна Карпунина.

Для тех, кто делает первые шаги в робототехнике, есть задания попроще.

Состязания проводятся в рамках программы «Инженерно-технические кадры инновационной России» и направлены на повышение интереса у молодежи к созданию умных и многофункциональных машин.

«Это робот для участия в соревнованиях «Робокарусель», категория «Кладовщик». Он должен найти верный кубик и поменять его местами с кубиком противоположного цвета», - пояснил участник робототехнического фестиваля Кирилл Шнайдер.

Победители и призеры «Робофеста» в марте 2020-го отправятся в столицу, где поборются за звание лучших в стране.

В 2019 году представители Пензенской области уже стали победителями всероссийского технического фестиваля.

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