14.12.2019 | 16:36

Сотрудники городского центра срочной социальной помощи кормят тех, кому в жизни достался не самый лакомый кусок. Не привыкшие к такой почти домашней заботе постояльцы дома ночного пребывания раздают первое, второе и чай.

«Щи со свежей капустой и тушенка с картофелем», - уточнила заведующая отделением центра срочной социальной помощи населению г. Пензы Наталья Берлизова.

Развозить комплексные обеды будут в течение зимы по разным местам.

«На Рябова, 4д, - это для лиц без определенного места жительства, для этих же лиц и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - на Луначарского, 7. Будет работать пункт горячего питания по адресу: 5-й Виноградный проезд, 22, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 11:00 до 15:00», - сообщила директор центра срочной социальной помощи населению г. Пензы Татьяна Христофорова.

«Слава богу, о нас так заботятся люди, с пониманием относятся к нам, решают наши вопросы», - отметил постоялец дома ночного пребывания Валерий.

Валерий почти половину жизни провел за колючей проволокой. Когда освободился, идти было некуда, так и оказался в доме ночного пребывания. В этом учреждении люди, попавшие в трудную ситуацию, обретают не только кров, но еще и поддержку. Им помогают с восстановлением документов, если они утеряны, трудоустраивают. Теперь еще и горячим накормят в определенные дни.

«Мы с ними будем работать, чтобы это не было простым употреблением пищи и больше ничем, чтобы настраивались на то, как заработать себе, социализировались, чтобы среди людей жили, может быть, установили родственные связи, для общества не были в обузу», - пояснил заведующий отделением дома ночного пребывания Виктор Конарев.

Специалисты городского центра срочной социальной помощи напоминают гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, что они могут получить продуктовые наборы, вещи. Обращаться нужно по адресу: 5-й Виноградный проезд, 22.