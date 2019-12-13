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Общество | Жители центра Пензы остались без горячей воды и отопления

13.12.2019|16:47
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Сразу в нескольких местах на пешеходной Московской поддали жару. Из колодцев поднимается теплый и влажный воздух. По ливневым лоткам вдоль прогулочной зоны течет горячий поток. Представители ресурсоснабжающей компании огородили аварийные места: где ленты натянули, где металлические щиты выставили.

«Не могу ничего сказать. Работаем уже давно», - отметил мужчина.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы поступали звонки от населения. В основном жители центральной части города интересовались, почему в домах нет горячей воды и отопления.

В многоэтажке № 40 на Московской горожане одними из первых заметили отсутствие удобств.

«Тепло пока держится, а батареи холодные», - рассказал прохожий.

«Отключены жилые дома по улицам Московской, Володарского, частично - Кирова. Около 39 многоквартирных домов отключено, снижены параметры по центру (Гладкова, Пушкина) - 80-90 домов», - сообщил и. о. начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Утром жильцы домов на улице Славы почувствовали неладное. Правда, уже к полудню разогрело. Видимо, на двери подвального теплопункта не зря висит подкова на счастье.

По неофициальным данным, лопнула труба под улицей Московской. Летом там проводили ремонт, устанавливали новые задвижки, а вот саму магистраль не меняли.

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Гость|13.12.2019 18:42|

Странно, что вся Московская не провалилась. Но это дело времени

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