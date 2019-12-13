13.12.2019 | 13:55

В пятницу, 13 декабря, в Кузнецке новоселы получили ключи от квартир. 28 семей переедут из аварийных домов в новостройку на улице Белинского.

Соответствующее постановление было подписано 25 ноября. Ранее в новое жилье переехали 8 семей (в общей сложности 19 человек).

«В этой программе город участвует первый год. Были определенные опасения, но с поставленной задачей мы справились. И в последующие годы будем работать над тем, чтобы качество жизни горожан улучшалось», - отметил глава администрации Сергей Златогорский.

В Кузнецке признаны аварийными и подлежащими сносу 27 многоквартирных домов, где проживает 230 семей. В 2019 году расселено 5 аварийных домов, в новые квартиры переехали 86 человек. На реализацию программы из бюджета города выделено более 11 млн рублей, а общая стоимость расселения, выплаченная из бюджетов всех уровней, составила 57,5 млн.