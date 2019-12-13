13.12.2019 | 17:02

Директора и преподаватели сельских школ разработали проекты, которые, по их мнению, помогут вдохнуть новую жизнь в небольшие населенные пункты.

Марина Никитина - директор школы в Алферьевке Пензенского района. Она вместе с коллегами делает ставку на Сурское море, ведь оно находится неподалеку.

«Открыть туристический маршрут по водам Пензенского водохранилища. Мы хотим спустить на воду сурскую барку, где туристы могут на открытых водах водохранилищах проводить фотосессии, просто знакомиться с природой, с нашим краем именно по водной глади», - предложила женщина.

Директор алферьевской школы - одна из 18 финалистов областного конкурса «Живи, село!». Он проводится в регионе с 2012 года.

«Главный результат состоит в том, чтобы у нас выпускники, которые получали профессиональное образование, возвращались в родное село, создавали субъекты бизнеса, ну и трудились. Свыше 300 человек возвратилось в село в этом году», - пояснил куратор мероприятия Николай Полосин.

Авторы лучших проектов по возрождению небольших населенных пунктов получат подарки - комплекты книг для школьных библиотек.