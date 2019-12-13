13.12.2019 | 15:37

«МегаФон», «Ростелеком», «ВымпелКом» и «МТС» подписали соглашение о намерениях для организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, в которых отмечается острый дефицит спектра. Рассматривается в числе прочего возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.

«Уверен, совместная работа операторов по развитию 5G в России позволит выстроить диалог с государством и совместно запустить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию перспективных технологий и открыв нашим абонентам огромный мир цифровых возможностей.

Пилотные проекты в рамках тестовых зон позволили нам и партнерам изучить возможности сети и сформулировать рекомендации по использованию частотного спектра. Мы видим, что золотым стандартом для развития 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3 400 - 3 800 МГц, а другие частоты возможны к использованию как комплиментарные», - заявил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4 - 3,8 ГГц, 4,4 - 4,99 ГГц и 24,25 - 29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

Деятельность предприятия будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.

Операторы связи разработали ряд предложений, как можно было бы высвободить нужные для 5G частоты. Например, вывести из крупных городов наземные станции спутниковой связи.

Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений.