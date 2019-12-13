13.12.2019 | 09:32

Представители регионального управления Роспотребнадзора рассказали о результатах работы горячей линии, посвященной защите прав потребителей при использовании услуг такси.

За две недели вопросы, касающиеся поездок на такси, поступили от 15 жителей области. В числе обозначенных нарушений - задержки подачи автомобилей, отсутствие детских удерживающих устройств и непредоставление достоверной информации об исполнителе услуг.

Сотрудники Роспотребнадзора дали гражданам рекомендации по составлению претензий, разъяснили права на судебную защиту.

Во втором полугодии в Пензе и ее окрестностях резко выросло число аварий с участием «Яндекс.Такси».

Последний инцидент произошел вечером в четверг, 12 декабря, на улице Измайлова. Фотографию с места ДТП опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Оно стало шестым за прошедшие две недели.

29 ноября и 6 декабря аварии с брендированными автомобилями случились на улице Свердлова. 30 ноября произошел инцидент на Западной Поляне, а в ночь на 1 декабря – на пустом перекрестке улиц Бакунина и Плеханова. 11 декабря иномарка с логотипом «Яндекс.Такси» врезалась в ВАЗ-21099 в селе Камайка, расположенном в 10 км от Пензы.