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Общество | 15 жителей области пожаловались в Роспотребнадзор на работу такси

13.12.2019|09:32
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Представители регионального управления Роспотребнадзора рассказали о результатах работы горячей линии, посвященной защите прав потребителей при использовании услуг такси.

За две недели вопросы, касающиеся поездок на такси, поступили от 15 жителей области. В числе обозначенных нарушений - задержки подачи автомобилей, отсутствие детских удерживающих устройств и непредоставление достоверной информации об исполнителе услуг.

Сотрудники Роспотребнадзора дали гражданам рекомендации по составлению претензий, разъяснили права на судебную защиту.

Во втором полугодии в Пензе и ее окрестностях резко выросло число аварий с участием «Яндекс.Такси».

Последний инцидент произошел вечером в четверг, 12 декабря, на улице Измайлова. Фотографию с места ДТП опубликовали в соцсети «ВКонтакте». Оно стало шестым за прошедшие две недели.

29 ноября и 6 декабря аварии с брендированными автомобилями случились на улице Свердлова. 30 ноября произошел инцидент на Западной Поляне, а в ночь на 1 декабря – на пустом перекрестке улиц Бакунина и Плеханова. 11 декабря иномарка с логотипом «Яндекс.Такси» врезалась в ВАЗ-21099 в селе Камайка, расположенном в 10 км от Пензы.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|13.12.2019 09:59|

Алкашня и малакосососы там работают, особенно в яшках. Как их берут на работу???

Гость|13.12.2019 10:00|

В Пензе каждая 5 машина это такси

Гость|13.12.2019 10:01|

Гаишники могут хорошо заработать на этих нерадивых Водятдей

Имя: Гость
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