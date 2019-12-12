12.12.2019 | 15:19

Путешествие из Санкт-Петербурга в Пензу будет совершить проще: в ближайшее время между этими городами откроется еще один воздушный маршрут. Об этом сообщил зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

«С 2 января 2020 года авиакомпания S7 приступает к выполнению регулярных субсидируемых рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Пенза - Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться во вторник, четверг и воскресенье на самолетах Embraer 170. Стоимость билета 6 520», - написал он на своей странице в Twitter.

Согласно расписанию рейсов, опубликованному на сайте пензенского аэропорта имени В. Г. Белинского, самолет будет вылетать из Пензы в 20:15 и приземляться в Северной столице в 22:15.

Сейчас попасть в Пензу в Санкт-Петербург по воздуху можно по вторникам и субботам.