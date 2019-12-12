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Общество | В январе откроют еще один авиарейс из Пензы в Санкт-Петербург

12.12.2019|15:19
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Путешествие из Санкт-Петербурга в Пензу будет совершить проще: в ближайшее время между этими городами откроется еще один воздушный маршрут. Об этом сообщил зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

«С 2 января 2020 года авиакомпания S7 приступает к выполнению регулярных субсидируемых рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Пенза - Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться во вторник, четверг и воскресенье на самолетах Embraer 170. Стоимость билета 6 520», - написал он на своей странице в Twitter.

Согласно расписанию рейсов, опубликованному на сайте пензенского аэропорта имени В. Г. Белинского, самолет будет вылетать из Пензы в 20:15 и приземляться в Северной столице в 22:15.

Сейчас попасть в Пензу в Санкт-Петербург по воздуху можно по вторникам и субботам.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.12.2019 15:36|

Охринеть ... семья из 3 человек, просто слетать в Питер (туда - обратно) под 50 т руб.

Гость|12.12.2019 15:37|

А Минводы???

Гость|12.12.2019 15:39|

Гость писал(a):

под 50 т руб.
Два месяца херачиить, за то, что бы тебя в воздухе подержали 4 часа. Они чем там самолёты заправляют ? Водкой "Абсолют" с золотой крошкой ??? Или на столь велика монопольная воровская дань в цене ? За эти деньги в США можно улететь.

Гость|12.12.2019 15:40|

пенэюки столько денег не получают затея провальная

Гость|12.12.2019 15:43|

Гость писал(a):

под 50 т руб.
И что самое интересное, если ехать на поезде цена примерно будет такой же, там тоже воровская монополия. А если поедешь на машине, дорогу платную сделали, за проезд по ней к цене безина прибавится 2 т руб туда и 2 т руб обратно, естественно то же воровская монополия.

Имя: Гость
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