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Общество | В двух классах пензенской школы № 71 ввели карантин

12.12.2019|19:16
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Дистанционная форма общения учителя с ребятами - мера вынужденная. 4 «А» класс школы № 71 закрыт на карантин, ученики еще одного освобождены от уроков. Причина - плохое самочувствие: температура, кашель, насморк. Руководством школы и было принято решение о принятии ограничительных мер в конкретных классах.

«Если у ребенка вдруг на каком-то уроке выявились признаки заболевания, мы не ждем конца учебного дня, созваниваемся с родителями и отправляем ребенка домой», - сообщил директор школы № 71 г. Пензы Евгений Финкель.

Карантин введен не только в школе № 71, еще в двух закрыто по одному классу. Такие данные приводят специалисты Управления образования г. Пензы.

Количество обращений к медицинским работникам в последнее время возросло. Несмотря на определенный подъем уровня заболеваемости, ситуация находится под контролем.

«В городе Пензе по поводу ОРВИ в лечебные учреждение обратилось 980 человек. Ни в одной из возрастных групп эпидпороги по ОРВИ не превышены.

Есть еще время, чтобы сделать прививку против гриппа. По состоянию на 8 декабря привиты 131 тысяча детей и 406 тысяч взрослых», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Пензенской области Вера Быкова.

Пока ни одного случая заболевания гриппом на территории области не зафиксировано, а вот респираторно-вирусные инфекции расширяют охват. Поэтому в учреждениях с массовым пребыванием детей усиливают меры профилактики.

«В меню столовой включают новые напитки - чай с лимоном, клюквенные напитки очень популярны, - фруктовые салаты, овощные салаты, всегда используется йодированная соль. Ну и дезинфекция, дезинфекция и еще раз дезинфекция», - отметил Евгений Финкель.

Как минимум семь дней продлится карантин в двух классах школы № 71. Главное - чтобы за это время другие дети не пополнили ряды заболевших.

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Гость|12.12.2019 20:00|

penzainform.ru писал(a):

«В городе Пензе по поводу ОРВИ в лечебные учреждение обратилось 980 человек.
penzainform.ru писал(a):
Есть еще время, чтобы сделать прививку против гриппа. По состоянию на 8 декабря привиты 131 тысяча детей и 406 тысяч взрослых»
Без комментариев...

Гость|12.12.2019 20:10|

penzainform.ru писал(a):

Есть еще время, чтобы сделать прививку против гриппа. По состоянию на 8 декабря привиты 131 тысяча детей и 406 тысяч взрослых»,
В городе всего то 500 000 если не привито только 69000 это наверно те кто сидит дома,то качество прививки и её целесообразность под большим сомнением.

Гость|12.12.2019 20:17|

Гость писал(a):

В городе всего то 500 000
разве это мало?

Имя: Гость
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