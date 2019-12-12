12.12.2019 | 16:28

В Губернаторском доме состоялась церемония вручения наград государственного, ведомственного и областного значения.

«Вы гордость Сурского края. Вы представляете разные отрасли и сферы профессиональной деятельности. Благодаря вашим знаниям, опыту, мастерству Пензенская область развивается, осваиваются новые рубежи социально-экономического развития», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

За многолетнюю работу и вклад в процветание Сурского края педагог-дизайнер Ольга Королькова удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Пензенской области».

«Я считаю, что это награда не только лично мне, но и всему нашему коллективу. У нас очень дружный преподавательский коллектив, все мы друг друга поддерживаем, и администрация очень о нас заботится», - рассказала она.

По заслугам получили руководители предприятий и служащие, предприниматели и общественные деятели, врачи и педагоги, артисты и музыканты, режиссеры и ветераны, рабочие и чиновники, строители и архитекторы. Среди награжденных были и представители средств массовой информации.

В общей сложности в списке награжденных было 52 человека, в том числе 20 женщин.