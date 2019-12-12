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Общество | Предпринимательница из Пензы лишилась машины за долг в 400 тыс. руб.

12.12.2019|08:38
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В Пензе недобросовестной заемщице не удалось спрятать от судебных приставов легковой автомобиль.

По словам представителей регионального управления ФССП, женщина заняла у своего знакомого 400 тыс. руб. на развитие бизнеса по продаже птицы. Деньги не были возвращены, и кредитор обратился в суд.

Приставы установили, что на должницу зарегистрирован автомобиль «Лада-Калина» 2012 года выпуска. Женщина парковала машину вдали от дома, чтобы ее не нашли.

«Но шила в мешке не утаишь. На арест транспорта судебные приставы и кредитор приехали вместе с эвакуатором, заведомо предполагая, что ключи и хозяйка не будут на месте. Однако в процессе ареста должница приехала», - уточнили в УФССП.

В итоге автомобиль погрузили на эвакуатор. Если пензячка не погасит долг, его продадут.

Ранее пензенские приставы арестовали BMW, принадлежащий злостной нарушительнице ПДД. Женщина не заплатила штрафы на общую сумму 150 тыс. руб.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.12.2019 08:54|

Всё зло от баб.

Гость|12.12.2019 09:17|

penzainform.ru писал(a):

В итоге автомобиль погрузили на эвакуатор. Если пензячка не погасит долг, его продадут.
цена этому чермету 2012 года тыщ 170. где она оставшиеся возьмет?

Гость|12.12.2019 09:26|

Хоть шерсти клок...

Имя: Гость
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