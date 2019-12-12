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Общество | Пензенцы хотят запретить любые продукты, аналогичные снюсам

12.12.2019|16:52
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В разговоре о необходимости запретить продажу снюсов в России встретились общественники, чиновники, представители правоохранительных и контролирующих органов, врачи и педагоги.

Пензенцы хотят, чтобы никотиносодержащий жевательный табак исчез из местных торговых точек, а за его распространение ввели бы уголовное наказание. Для этого необходим федеральный закон.

О снюсе заговорили после того, как эта смесь стала очень популярна у детей. Употребление вещества вызывает состояние эйфории, привыкание и может быть опасно для жизни.

«В небольших точках продажи, киосках, ларьках, магазинчиках, детям независимо от возраста продают эти снюсы в виде шайб, таблеток, порошка. А сейчас уже - и мармелада, и леденцов, в которых содержится от 20 до 40 миллиграммов никотина в одной дозе», - сообщил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Аргументов для запрета у собравшихся набралось множество. Министр образования региона рассказал о результатах медицинского тестирования школьников. В нем приняли участие подростки от 13 лет.

«Со следами никотина и употребления алкоголя - почти 12%: 7% - никотин, у 5% перекликается алкоголь», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Участники межведомственного заседания предложили расширить и ужесточить закон: запретить не только снюсы, но и любые продукты такого типа, доставляющие никотин и другие вредные вещества в организм. Иначе вскоре будут найдены хитроумные ходы, чтобы обойти уголовные статьи.

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Гость|12.12.2019 19:43|

Вся азия жуёт насвай, и ничё, плодятся по миллиону в год

Гость|12.12.2019 19:57|

Зачем людям писать про всякие снюсы?Молодежь если и не знала то от СМИ узнает!Молча убирайте с прилавков не афишируя!

Гость|12.12.2019 20:04|

Гость писал(a):

Вся азия жуёт насвай, и ничё, плодятся по миллиону в год
так и ты поезжай в Азию. жуй да размножайся. и не сравнивай самогонку для себя и настойку куриного помёта - на продажу

Гость|12.12.2019 20:11|

Власть специально оттягивает время,чтобы как можно больше наших детей подсело на эту наркоту,попутно отрабатывая копеечку,занесённую басмачами,чтобы без палева распространять.

Имя: Гость
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