12.12.2019 | 16:52

В разговоре о необходимости запретить продажу снюсов в России встретились общественники, чиновники, представители правоохранительных и контролирующих органов, врачи и педагоги.

Пензенцы хотят, чтобы никотиносодержащий жевательный табак исчез из местных торговых точек, а за его распространение ввели бы уголовное наказание. Для этого необходим федеральный закон.

О снюсе заговорили после того, как эта смесь стала очень популярна у детей. Употребление вещества вызывает состояние эйфории, привыкание и может быть опасно для жизни.

«В небольших точках продажи, киосках, ларьках, магазинчиках, детям независимо от возраста продают эти снюсы в виде шайб, таблеток, порошка. А сейчас уже - и мармелада, и леденцов, в которых содержится от 20 до 40 миллиграммов никотина в одной дозе», - сообщил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Аргументов для запрета у собравшихся набралось множество. Министр образования региона рассказал о результатах медицинского тестирования школьников. В нем приняли участие подростки от 13 лет.

«Со следами никотина и употребления алкоголя - почти 12%: 7% - никотин, у 5% перекликается алкоголь», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Участники межведомственного заседания предложили расширить и ужесточить закон: запретить не только снюсы, но и любые продукты такого типа, доставляющие никотин и другие вредные вещества в организм. Иначе вскоре будут найдены хитроумные ходы, чтобы обойти уголовные статьи.