12.12.2019 | 16:50

В жилом комплексе «Арбековская застава» полным ходом идет подготовка к самому сказочному празднику. На центральной площадке семиметровая красавица елка распушила свои ароматные хвойные ветви с большими яркими шарами и засияла разноцветными огнями.

Еще одним украшением зимнего городка станут новогодние фотозоны, где каждый желающий сможет почувствовать атмосферу приближающегося праздника и зарядиться волшебством.

Также в «Арбековской заставе» установили две горки, причем одна - двускатная.

Другое прекрасное зимнее развлечение - катание на коньках.

«Мы ждем настоящих морозов, чтобы приступить к заливке горок и хоккейной арены. В зимние каникулы здесь планируется проведение спортивных турниров, мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, а также все желающие смогут в любое время просто покататься на коньках», - рассказал event-менеджер ГК «Территория жизни» Евгений Буздаков.

Новогодний марафон в «Арбековской заставе» стартует уже на этой неделе. В субботу, 14 декабря, Дед Мороз и Снегурочка приглашают всех пензенцев на первые предновогодние гулянья с хороводами вокруг елки, задорными играми, веселыми конкурсами и, конечно, подарками. Начало в 14:00.

«Все дни новогодних праздников мы постарались наполнить интересными яркими событиями. Начиная с 14 декабря практически каждый выходной на нашей фестивальной площадке гостей ждет встреча с новогодними персонажами, развлекательная программа, много радости и веселья. Более того, мы хотели бы разделить чудесные моменты праздника с нашими жителями и всеми пензенцами и поднять бокалы в дружном кругу. Приглашаем всех на празднование нового, 2020 года в «Арбековскую заставу», - пригласила PR-директор ГК «Территория жизни» Екатерина Миленькая, добавив, что кульминацией праздника в этот день станет новогодний салют. Он прогремит ровно в 2:00.

Спланировать новогодние и рождественские каникулы можно, ознакомившись с афишей праздничных мероприятий в ЖК «Арбековская застава».

14 декабря в 14:00 - праздник двора, посвященный открытию зимнего сезона.

21 декабря в 11:00 - спортивный праздник. Детский хоккейный турнир.

1 января в 00:30 - новогодняя ночь с Дедом Морозом и Снегурочкой. Салют в 2:00.

3 января в 15:00 - новогодний праздник на катке «Зимние забавы».

4 января в 12:00 - детский праздник у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

5 января в 15:00 - праздник у елки «Новогодний калейдоскоп». Конкурс новогодних масок.

7 января в 11:00 - рождественский хоккейный турнир среди дворовых команд.

11 января в 15:00 - спортивно-развлекательный праздник «Новогодний сюрприз».

Адрес проведения мероприятий: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 19. Телефон для справок +7 (8412) 28-28-06.