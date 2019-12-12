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Общество | Пензенская область заняла второе место в стране по количеству онкобольных

12.12.2019|17:04
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Официальные данные не радуют. Пензенская область вышла на второе (после Архангельской) место по количеству зарегистрированных пациентов с различными онкологическими заболеваниями. Уровень не стоит на месте.

«Неуклонно растет, прогнозируем: показатель годовой также будет более, чем 540 на 100 000 населения», - сообщила заместитель главного врача Пензенского областного онкологического диспансера Галина Блинова.

Состояние онкологической службы области, статистику, заболеваемость и смертность обсудили участники семинара, прошедшего на базе областного онкодиспансера. Для этого лечебного учреждения в 2019 году на закупку нового оборудования выделено 379 миллионов рублей и почти 500 миллионов - на лекарства.

«В настоящий момент мы стали использовать более дорогостоящие, в основном таргетные, препараты, которые целенаправленно действуют на раковую клетку и меньше воздействуют на организм. Поэтому увеличивается эффективность лечения и уменьшается токсическое воздействие на организм, то есть пациент проще и легче переносит это лечение», - уточнил главный врач Пензенского областного онкологического диспансера Валерий Савельев.

В целом по области с различными онкологическими заболеваниями состоит на учете около 40 тысяч человек. С каждым годом этот показатель увеличивается.

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