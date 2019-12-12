12.12.2019 | 13:05

В День Конституции в Губернаторском доме в Пензе состоялась церемония вручения государственных наград, которых удостоены представители разных сфер: строительства, АПК, ЖКХ, здравоохранения, культуры, госуправления - и общественные деятели.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, губернатор Иван Белозерцев назвал их гордостью Сурского края.

«Благодаря вашим знаниям, опыту и мастерству Пензенская область развивается, осваивает новые рубежи социально-экономического развития. В этом году по многим показателям мы добились значительных успехов, сохранения устойчивой тенденции в развитии экономики, несмотря на разные трудности, характерные как для нашего региона, так и для России в целом», - добавил он.

Иван Белозерцев сообщил присутствовавшим, что Пензенская область лидирует в Приволжском федеральном округе по строительству жилья по итогам 10 месяцев и, как ожидается, сохранит высокую позицию в годовом рейтинге.

Он отметил, что свой вклад в это внесли в том числе присутствующие в зале.

В ходе церемонии награждения Иван Белозерцев вручил генеральному директору СГ «Рисан» Ольге Канакиной знак «Почетный строитель России».