Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 дек 2019|18:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
  70.68  |  $  63.78

Общество | В Кузнецке нашли подрядчика, который отремонтирует крышу гимназии № 9

11.12.2019|17:09
Печать

В кузнецкой гимназии № 9 начались подготовительные работы к капитальному ремонту кровли. На поиск подрядчика и подготовку проектно-сметной документации потребовалось несколько месяцев.

Об этом сообщили в администрации города в среду, 11 декабря.

Ранее местные жители выразили опасение, что учебное заведение закроют, поскольку крышу никто не делал. Мэр Кузнецка Сергей Златогорский развеял сомнения, отметив, что никто школу бросать не собирается.

Капитально отремонтировать кровлю гимназии хотели к новому учебному году, однако подрядчик приступил к работе лишь в конце ноября. Сейчас ему предстоит убрать разрушившиеся элементы конструкции.

«Мы надеялись, что обойдемся мелким ремонтом, но, чтобы избежать более неприятной ситуации, было заказано обследование перекрытий третьего этажа. После этого стало понятно, что часть балок нуждается в замене», - рассказала директор гимназии Ольга Прошина.

Работы обойдутся в сумму чуть менее 5 миллионов рублей. Подрядчик планирует сдать новую крышу в мае 2020 года.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!