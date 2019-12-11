11.12.2019 | 17:09

В кузнецкой гимназии № 9 начались подготовительные работы к капитальному ремонту кровли. На поиск подрядчика и подготовку проектно-сметной документации потребовалось несколько месяцев.

Об этом сообщили в администрации города в среду, 11 декабря.

Ранее местные жители выразили опасение, что учебное заведение закроют, поскольку крышу никто не делал. Мэр Кузнецка Сергей Златогорский развеял сомнения, отметив, что никто школу бросать не собирается.

Капитально отремонтировать кровлю гимназии хотели к новому учебному году, однако подрядчик приступил к работе лишь в конце ноября. Сейчас ему предстоит убрать разрушившиеся элементы конструкции.

«Мы надеялись, что обойдемся мелким ремонтом, но, чтобы избежать более неприятной ситуации, было заказано обследование перекрытий третьего этажа. После этого стало понятно, что часть балок нуждается в замене», - рассказала директор гимназии Ольга Прошина.

Работы обойдутся в сумму чуть менее 5 миллионов рублей. Подрядчик планирует сдать новую крышу в мае 2020 года.