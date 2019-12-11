В администрации Пензы проведут Общероссийский день приема граждан

В администрации Пензы проведут Общероссийский день приема граждан
В четверг, 12 декабря, пензенцы могут прийти в администрацию города на личный прием. Он проводится ежегодно в День Конституции РФ.

Заместитель мэра Андрея Лузгина будет отвечать на вопросы горожан с 12:00 до 20:00. На прием следует предварительно записаться по телефону 68-52-67.

«При личном обращении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность», - добавили в пресс-службе мэрии.

Также со своей проблемой можно обратиться через сервис «Интернет-приемная» на сайте администрации.

Общероссийский день приема граждан пройдет и в органах областной прокуратуры, региональном управлении Следственного комитета РФ, во всех министерствах и ведомствах.

