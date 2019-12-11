11.12.2019 | 10:19

В Новый год традиционно вся семья собирается вместе. Этот праздник наполнен приятными хлопотами, подарками и минутами, которые хочется сохранить в памяти и которыми не терпится поделиться.

Строительная группа «Рисан» решила помочь жителям запечатлеть лучшие новогодние моменты, порадовать их в преддверии самого волшебного праздника и подарить фотоаппарат с возможностью моментальной печати.

Конкурс проводится среди жителей ЖК «Триумф», «Фаворит», «Три тополя», «Новые сады», «Ближняя Веселовка» и «Олимп». Им начали поступать особые волшебные открытки, которые помогут получить заветный приз. Некоторым письма уже пришли, так что нужно проверить почтовый ящик.

Чтобы принять участие, необходимо выполнить три обязательных условия: сделать фотографию с открыткой, придумать пожелание друзьям, коллегам или вообще всем пензенцам, опубликовать его и фото в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #ВремяВолшебстваРисан и отметить официальный аккаунт @risan_penza.

Важно, чтобы аккаунт участника обязательно был открытым, ведь только так организаторы увидят фотографию. К участию принимаются живые и реальные аккаунты, созданные не позднее 27 ноября, владельцы которых были внимательными и выполнили все условия.

Каждому участнику будет присвоен порядковый номер. 24 декабря с помощью генератора случайных чисел определят победителя. Процесс покажут в прямом эфире в официальных сообществах СГ «Рисан».

Таким образом, один победитель будет определен в социальной сети «ВКонтакте», другой - в Instagram. Один и тот же житель не сможет стать лучшим дважды. Если так случится, то выберут нового победителя.

Подарок можно забрать в центральном офисе 25 и 26 декабря или после новогодних выходных.