10.12.2019 | 09:47

В апреле 2020 года специалисты приступят к полному демонтажу Бакунинского моста в Пензе. Об этом заявил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов на планерке во вторник, 10 декабря.

«На сегодняшний день в полном объеме закончено обустройство инженерных коммуникаций. Завершаются работы по устройству свай на третьей опоре, на подпорной стенке на правом берегу. Эти работы мы планируем завершить в марте 2020 года», - сообщил он.

Заместитель мэра уточнил, что после полного демонтажа переправы подрядчик займется отсыпкой полуостровков на левом берегу и приступит к возведению первой и второй опор и подпорной стенки.

«Нужно, чтобы к сентябрю все опоры и подпорные стенки были готовы и осенью можно было начинать монтаж пролетных конструкций», - пояснил Магомед Агамагомедов.

Он подчеркнул, что работы ведутся строго по графику и с учетом сокращения сроков в целом должны быть завершены к маю-июню 2021 года вместо ноября-декабря.