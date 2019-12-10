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Общество | Заместитель мэра Пензы рассказал, как идут работы на Бакунинском мосту

10.12.2019|09:47
Печать

В апреле 2020 года специалисты приступят к полному демонтажу Бакунинского моста в Пензе. Об этом заявил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов на планерке во вторник, 10 декабря.

«На сегодняшний день в полном объеме закончено обустройство инженерных коммуникаций. Завершаются работы по устройству свай на третьей опоре, на подпорной стенке на правом берегу. Эти работы мы планируем завершить в марте 2020 года», - сообщил он.

Заместитель мэра уточнил, что после полного демонтажа переправы подрядчик займется отсыпкой полуостровков на левом берегу и приступит к возведению первой и второй опор и подпорной стенки.

«Нужно, чтобы к сентябрю все опоры и подпорные стенки были готовы и осенью можно было начинать монтаж пролетных конструкций», - пояснил Магомед Агамагомедов.

Он подчеркнул, что работы ведутся строго по графику и с учетом сокращения сроков в целом должны быть завершены к маю-июню 2021 года вместо ноября-декабря.

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Гость|10.12.2019 10:00|

Печально то, что сделают тоже самое что и было.

Гость|10.12.2019 10:17|

Ну на Новый год на Бали откатили уже? Путевки куплены, отели забронированы?

Гость|10.12.2019 10:21|

penzainform.ru писал(a):

Завершаются работы по устройству свай на третьей опоре, на подпорной стенке на правом берегу. Эти работы мы планируем завершить в марте 2020 года
Магомагомед Агамагомагомагомагомедов не знает, что такие работы проводятся намного быстрее если не пилить бюджет и привлекать подрядчиков не по принципу кумовства и откатов?

Гость|10.12.2019 10:33|

Очередной долгострой!

Имя: Гость
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