10.12.2019 | 09:48

В Пензе из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли четыре класса в школах № 2, 4, 77 и 40.

Ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями ухудшается во всей Пензенской области. С 2 по 8 декабря она выросла на 17,2%. Всего было зарегистрировано 2 180 случаев ОРВИ (за предыдущую неделю - 1 860).

Тем не менее, по словам представителей регионального управления Роспотребнадзора, суммарная заболеваемость в регионе пока остается ниже уровня эпидпорога.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Кузнецке, а также Кузнецком, Камешкирском, Лопатинском и Сосновоборском районах. В Пензе диагноз «ОРВИ» услышали 980 человек (за предыдущую неделю - 832).

В то же время продолжается кампания по вакцинации против гриппа. По состоянию на понедельник, 9 декабря, привито 42,3% населения Пензенской области – более 560 000 человек.

131 500 детей и 406 100 взрослых получили вакцины в рамках национального календаря, еще 24 975 человек - за счет местных источников финансирования.