10.12.2019 | 14:28

1 031 земельный участок для выделения многодетным семьям сформированы в Пензе с 2011 года. 29 из них предоставлены в районе улицы Бадигина, еще 944 - в Заре.

Об этом на заседании комиссии городской думы рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева.

Земля выделяется гражданам, имеющим трех и более детей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилье.

На сегодняшний день очереди нет. В резерве имеется 58 участков. Однако, чтобы получить надел, заявитель должен подтвердить свое право на него. 30 семей так и не стали обладателями земли под строительство именно из-за того, что не явились на выбор участков.

По словам Нины Кутыревой, каждый такой случай индивидуален, с семьями ведется работа и по мере их обращения они будут обеспечены участками.