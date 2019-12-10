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Общество | В мэрии Пензы ленточки назвали неверным методом борьбы с сосульками

10.12.2019|09:27
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Вывешивание сигнальных ленточек рядом со зданиями, с крыш которых на голову прохожим могут сорваться сосульки, не решает проблему. Так считают в мэрии Пензы.

На оперативном совещании, состоявшемся во вторник, 10 декабря, подчеркнули, что источниками опасности каждый год являются одни и те же места.

«Собственники, вместо того чтобы сбивать сосульки, огораживают территорию ленточкой. Эти ленточки рвутся, их уносит ветром, дети бегают. Нужно своевременно организовывать работу», - подчеркнули в мэрии.

Последний крупный снегопад прошел в Пензе в ночь с 3 на 4 декабря, за ним наступила оттепель. Прокурор Октябрьского района объявил предостережение руководителям восьми обслуживающих организаций, которые должны были очистить кровли от льда и снега, но не сделали этого вовремя. Из-за их бездействия могли пострадать люди.

Так, 6 февраля 2019 года ледяная глыба, сорвавшаяся с козырька балкона дома № 10 на улице Попова, упала на 56-летнюю женщину. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело.

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Гость|10.12.2019 10:21|

Сосули надо сбивать лазером.

Гость|10.12.2019 10:34|

Сосульки сбивают ломами и топорами, а потом крыши текут!

Имя: Гость
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