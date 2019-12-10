Районные администрации просят дополнительно 12,5 млн на уборку снега

Качество зимней уборки города оставляет желать лучшего. По словам главы администрации Пензы, коммунальные организации сработали с отставанием, неочищенные тротуары обледенели. Не везде жители видели технику, куда-то она просто не заезжала.

«Есть внутриквартальные проезды, дороги, за которые не отвечает никто, есть частный сектор, который с некоторой периодичностью убирается по контрактам районной администрации. По факту, первый снегопад показал, что мы частный сектор не убирали, снег не вывозили. Следующий снегопад ожидается в конце недели, учтите все предыдущие ошибки», - предупредил Андрей Лузгин.

«Районные администрации просят выделения дополнительных денежных средств для обслуживания данных улиц, уборки снега на них. Это будет еще около 12,5 миллиона рублей», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Утин.

Зима, как всегда, пришла внезапно, хотя об участках, где нет ответственных, известно давно. Равно как и о непростой ситуации на Бекешской - о горе в частном секторе тоже говорили на планерке.

На прошлой неделе сотрудники регионального управления следственного комитета по поручению Александра Бастрыкина, главы федерального ведомства, начали проверку. Поводом послужили многочисленные жалобы и аварии на Бекешской.

«По данным управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, на Управление ЖКХ города Пензы составлялся административный протокол за несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при содержании дорог», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь и погода играет на руку коммунальным организациям, снег и без помощи лопат и тракторных ковшей сходит быстро. Но сразу обозначилась другая напасть - на дорогах и тротуарах заметнее дефекты покрытия.

«Пересечение проспекта Строителей и Онежской: было две ямы, а теперь там шарахаются от кочек, которые появились в результате заделывания, сантиметров на 5-7 выше асфальтового покрытия», - объяснил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Такая же заплатка появилась и на улице Захарова после того, как заасфальтировали место устранения утечки на водопроводных сетях.