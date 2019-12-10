Районные администрации просят дополнительно 12,5 млн на уборку снега

Районные администрации просят дополнительно 12,5 млн на уборку снега
Качество зимней уборки города оставляет желать лучшего. По словам главы администрации Пензы, коммунальные организации сработали с отставанием, неочищенные тротуары обледенели. Не везде жители видели технику, куда-то она просто не заезжала.

«Есть внутриквартальные проезды, дороги, за которые не отвечает никто, есть частный сектор, который с некоторой периодичностью убирается по контрактам районной администрации. По факту, первый снегопад показал, что мы частный сектор не убирали, снег не вывозили. Следующий снегопад ожидается в конце недели, учтите все предыдущие ошибки», - предупредил Андрей Лузгин.

«Районные администрации просят выделения дополнительных денежных средств для обслуживания данных улиц, уборки снега на них. Это будет еще около 12,5 миллиона рублей», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Утин.

Зима, как всегда, пришла внезапно, хотя об участках, где нет ответственных, известно давно. Равно как и о непростой ситуации на Бекешской - о горе в частном секторе тоже говорили на планерке.

На прошлой неделе сотрудники регионального управления следственного комитета по поручению Александра Бастрыкина, главы федерального ведомства, начали проверку. Поводом послужили многочисленные жалобы и аварии на Бекешской.

«По данным управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, на Управление ЖКХ города Пензы составлялся административный протокол за несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при содержании дорог», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Теперь и погода играет на руку коммунальным организациям, снег и без помощи лопат и тракторных ковшей сходит быстро. Но сразу обозначилась другая напасть - на дорогах и тротуарах заметнее дефекты покрытия.

«Пересечение проспекта Строителей и Онежской: было две ямы, а теперь там шарахаются от кочек, которые появились в результате заделывания, сантиметров на 5-7 выше асфальтового покрытия», - объяснил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Такая же заплатка появилась и на улице Захарова после того, как заасфальтировали место устранения утечки на водопроводных сетях.

