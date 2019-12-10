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Общество | Коммунальщикам Пензы поручили подготовиться к снегопаду в конце недели

10.12.2019|08:55
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Во вторник, 10 декабря, на оперативном совещании в администрации Пензы раскритиковали работы по расчистке улиц и тротуаров.

По сложившейся практике часть города во время устранения последствий снегопадов остается вне контракта, но традицию необходимо прервать, уверены в мэрии.

Начальник городского управления ЖКХ Александр Утин уточнил, что районные администрации готовы заниматься этими участками, но просят дополнительно выделить им на данные цели 12,5 млн рублей.

Отдельного обсуждения заслужила проблема, возникшая из-за отсутствия взаимодействия между дорожниками и дворниками, которых нанимают торговые организации.

Ранним утром первые расчищают проезжую часть, а потом вторые выбрасывают снег с тротуаров обратно на дорогу. Алгоритм действий нужно изменить либо синхронизировать, считают в мэрии.

«Следующий снегопад ожидается в конце этой недели, подготовьтесь. Автомобилисты не должны в соцсетях жаловаться на нечищеные дороги», - предупредил Александра Утина глава администрации.

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Гость|10.12.2019 09:36|

Ранним утром первые расчищают проезжую часть, а потом вторые выбрасывают снег с тротуаров обратно на дорогу...А на тротуары и на территорию ТЦ и предприятий снег и попадает с дороги,который расталкивают оттуда!Потом в течении дня с администрации ходят и выписывают штрафы ТЦ и ИП за невывезенный снег,а вечером у администрации отчет о вывезеном милионов кубов снега с дороги!

Гость|10.12.2019 09:39|

penzainform.ru писал(a):

«Следующий снегопад ожидается в конце этой недели, подготовьтесь. Автомобилисты не должны в соцсетях жаловаться на нечищеные дороги», - предупредил Александра Утина глава администрации.
Есть способ!

1. Приравнять соц.сети к СМИ.

2. Оформить (соц. сети) на зарубежных владельцев.

3. Публикуя пост (доступный к просмотру) становишся ИА.

...

Гость|10.12.2019 09:47|

penzainform.ru писал(a):

«Следующий снегопад ожидается в конце этой недели, подготовьтесь. Автомобилисты не должны в соцсетях жаловаться на нечищеные дороги», - предупредил Александра Утина глава администрации.
По прогнозу только завтра 0,8 мм осадков ожидается и всё. Дальше до конца недели мороз и солнце. Какие снегопады?

Гость|10.12.2019 10:03|

Гость писал(a):

Дальше до конца недели мороз и солнце. Какие снегопады?
Вот поэтому ты и не имеешь доступ к бюджету.

Гость|10.12.2019 10:15|

По прогнозу только завтра 0,8 мм осадков ожидается...в виде песко-соляной смеси)))

Гость|10.12.2019 10:22|

просят дополнительно выделить им на данные цели 12,5 млн рублей

Вот и виновные это деньги которых нет! Бюджет дифицитный! Поэтому гребитесь сами снег:))))

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