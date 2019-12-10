10.12.2019 | 08:55

Во вторник, 10 декабря, на оперативном совещании в администрации Пензы раскритиковали работы по расчистке улиц и тротуаров.

По сложившейся практике часть города во время устранения последствий снегопадов остается вне контракта, но традицию необходимо прервать, уверены в мэрии.

Начальник городского управления ЖКХ Александр Утин уточнил, что районные администрации готовы заниматься этими участками, но просят дополнительно выделить им на данные цели 12,5 млн рублей.

Отдельного обсуждения заслужила проблема, возникшая из-за отсутствия взаимодействия между дорожниками и дворниками, которых нанимают торговые организации.

Ранним утром первые расчищают проезжую часть, а потом вторые выбрасывают снег с тротуаров обратно на дорогу. Алгоритм действий нужно изменить либо синхронизировать, считают в мэрии.

«Следующий снегопад ожидается в конце этой недели, подготовьтесь. Автомобилисты не должны в соцсетях жаловаться на нечищеные дороги», - предупредил Александра Утина глава администрации.