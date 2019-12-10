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Общество | Губернатор выложил в Сеть свой разговор с мэром Пензы

10.12.2019|12:25
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«Рабочее утро по следам ваших обращений», - так назвал опубликованный в Instagram видеоролик губернатор Иван Белозерцев. На нем зафиксирован разговор по громкой связи с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным.

«В мой адрес поступают жалобы граждан на то, что в квартирах по улице Аустрина, 123а, температура менее 18 градусов. Пишут, что в доме на Калинина, 102, холодно. Угловая квартира по улице Луначарского, дом 38а, батареи еле теплые. Заводской район, Север, Арбеково. Вы разобрались, в чем дело?» - перечисляет губернатор.

Андрей Лузгин объясняет похолодание в квартирах пензенцев тем, что накануне случилась авария на магистральном теплопроводе, из-за которой почти на сутки было отключено отопление.

«Пусть работают круглосуточно. Увеличивайте ремонтные бригады. Деньги собирают, а толку нет. А это работа муниципалитета. Наводите порядок!» - завершает разговор глава региона.

В комментариях под постом подписчики благодарят Ивана Белозерцева, рассуждают на тему работы коммунальных служб.

«Возле каждого дома губернатора не поставишь, это надо (руководителей. - Прим. ред.) управляющих компаний и ЖКХ пригласить в холодную квартиру, и пусть хоть одну ночь переночуют», - предлагает один из подписчиков.

Кроме того, на холод в квартирах пожаловались жители дома № 17 на улице Дзержинского и № 45 на Коммунистической.

«Я сейчас поручу разобраться и проверить какая температура в квартирах», - написал губернатор в ответах.

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Гость|10.12.2019 12:46|

А закадровый смех где?

Гость|10.12.2019 12:48|

АХАХАХАХАХАХАХАХА!

Гость|10.12.2019 12:54|

Монти Пайтон отдыхают!

Гость|10.12.2019 12:57|

Что он несет? Угловая квартира это работа УК? А другие квартиры уже вне работы УК?

Гость|10.12.2019 12:58|

что за телефоны у них допотопные?

Гость|10.12.2019 12:58|

Приколы нашего забытого богом(не попами) городка.

Гость|10.12.2019 12:58|

Понты, понты ... дешевые. В больнице отругал за перетоп. А вон Мясников по ТВ на всю страну обоср.... пензенских кардиологов сегодня. Вот чем заниматься то надо. А он министра со своей клиникой в министры. Как думаете о какой медицине он будет радеть? А за ним и все его подчиненные?

Гость|10.12.2019 13:22|

Ой,боюсь,боюсь,боюсь!

Гость|10.12.2019 13:24|

penzainform.ru писал(a):

опубликованный в Instagram видеоролик губернатор Иван Белозерцев. На нем зафиксирован разговор по громкой связи с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным.
Размещение разговора глав администраций на ресурсе потенциального врага, это нормально?

Гость|10.12.2019 13:29|

А что выкладывать,не надо мелочиться,пусть в кабинете Белозерцева установят онлайн-камеру с хорошим микрофоном и транслируют всё в прямом эфире в сеть!)))))))))

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