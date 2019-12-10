10.12.2019 | 12:25

«Рабочее утро по следам ваших обращений», - так назвал опубликованный в Instagram видеоролик губернатор Иван Белозерцев. На нем зафиксирован разговор по громкой связи с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным.

«В мой адрес поступают жалобы граждан на то, что в квартирах по улице Аустрина, 123а, температура менее 18 градусов. Пишут, что в доме на Калинина, 102, холодно. Угловая квартира по улице Луначарского, дом 38а, батареи еле теплые. Заводской район, Север, Арбеково. Вы разобрались, в чем дело?» - перечисляет губернатор.

Андрей Лузгин объясняет похолодание в квартирах пензенцев тем, что накануне случилась авария на магистральном теплопроводе, из-за которой почти на сутки было отключено отопление.

«Пусть работают круглосуточно. Увеличивайте ремонтные бригады. Деньги собирают, а толку нет. А это работа муниципалитета. Наводите порядок!» - завершает разговор глава региона.

В комментариях под постом подписчики благодарят Ивана Белозерцева, рассуждают на тему работы коммунальных служб.

«Возле каждого дома губернатора не поставишь, это надо (руководителей. - Прим. ред.) управляющих компаний и ЖКХ пригласить в холодную квартиру, и пусть хоть одну ночь переночуют», - предлагает один из подписчиков.

Кроме того, на холод в квартирах пожаловались жители дома № 17 на улице Дзержинского и № 45 на Коммунистической.

«Я сейчас поручу разобраться и проверить какая температура в квартирах», - написал губернатор в ответах.