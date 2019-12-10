Глава администрации Ленинского района вручил подросткам паспорта

В паспортный стол превратился в декабре Литературный музей. Там в преддверии Дня конституции молодым людям вручали главный документ гражданина.

Из рук главы администрации Ленинского района паспорта получили 16 человек. Это те школьники, которые достигли значимых результатов в учебе, спорте, общественной деятельности.

«Сейчас дети более образованные, акселераты, обладают большей информацией. Я думаю, что 14 лет - это тот возраст, когда они уже могут осознать значимость этого главного документа в своей жизни», - сообщил глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Впрочем, не все молодые люди и девушки учатся или живут в Ленинском районе. В Литературный музей пригласили ребят со всего города, были и те, кто приехал из сел. Например, Мария Мамонова - из Засечного.

«Чуть-чуть все равно волнуюсь. Считаю, что станешь более ответственным, когда получишь паспорт», - рассказала девушка.

В ближайшие дни подобные торжественные церемонии пройдут в стенах администрации Первомайского района Пензы и в здании Законодательного собрания.