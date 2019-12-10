Глава администрации Ленинского района вручил подросткам паспорта

Общество

Глава администрации Ленинского района вручил подросткам паспорта
Печать
Telegram

В паспортный стол превратился в декабре Литературный музей. Там в преддверии Дня конституции молодым людям вручали главный документ гражданина.

Из рук главы администрации Ленинского района паспорта получили 16 человек. Это те школьники, которые достигли значимых результатов в учебе, спорте, общественной деятельности.

Глава администрации Ленинского района вручил подросткам паспорта

«Сейчас дети более образованные, акселераты, обладают большей информацией. Я думаю, что 14 лет - это тот возраст, когда они уже могут осознать значимость этого главного документа в своей жизни», - сообщил глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Впрочем, не все молодые люди и девушки учатся или живут в Ленинском районе. В Литературный музей пригласили ребят со всего города, были и те, кто приехал из сел. Например, Мария Мамонова - из Засечного.

Глава администрации Ленинского района вручил подросткам паспорта

«Чуть-чуть все равно волнуюсь. Считаю, что станешь более ответственным, когда получишь паспорт», - рассказала девушка.

В ближайшие дни подобные торжественные церемонии пройдут в стенах администрации Первомайского района Пензы и в здании Законодательного собрания.

Глава администрации Ленинского района вручил подросткам паспорта

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
паспорт музей школьник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!