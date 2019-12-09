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Общество | В Городе Спутнике поприветствовали зиму

09.12.2019|17:18
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Первый большой зимний праздник прошел в Городе Спутнике. Мероприятие зародилось год назад под названием «Привет, зима!» и сразу полюбилось большому количеству жителей и гостей микрорайона, поэтому в субботу, 7 декабря, десятки людей пришли на набережную.

Там играла музыка, танцевали под живое исполнение ансамбля «Русский стиль», дети лепили снеговиков и играли с аниматором, для всех работала полевая кухня, угощавшая вкусной гречневой кашей.

Открылся праздник традиционным забегом. Символическое расстояние пробежали мальчишки и девчонки в новогодних колпачках. Самые быстроногие получили медали и подарки.

Для любителей скорости день был и вовсе особенным. Впервые этой зимой можно было опробовать высокую горку и покататься на надувном банане. На нем, кстати, на праздник прибыл и Дед Мороз, которого дети тут же окружили широким хороводом.

«Лучшие праздники - в Спутнике! Приходите все сюда, здесь будет весело и красиво!» - обратился ко всем самый ожидаемый новогодний персонаж.

Всю зиму в парке Спутника будут яркие мероприятия с отличной музыкой, зажигательными ведущими, веселыми конкурсами и развлечениями: скоростной горкой, зимним городком, большим катком, хоккейной площадкой.

За расписанием мероприятий можно следить в разделе «Афиша» на penza-sputnik.ru.

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